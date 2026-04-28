Ремонт 41 км дорог и замену 145 км сетей провели в Нижнем Новгороде в 2025 году

В 2025 году в Нижнем Новгороде заменили 145 км коммуникаций и отремонтировали 41 км дорог. Об этом сообщил депутатам Гордумы мэр Юрий Шалабаев в ходе отчета о деятельности администрации.
Градоначальник рассказал о снижении технологических нарушений на коммуникациях на 22%. Он также напомнил о завершении строительства трех автоматизированных котельных, первого этапа реконструкции Нижегородской станции аэрации и окончании работ по созданию первой очереди магистральных сетей в поселках Ольгино и Новинки.
На ремонт дорог в Нижнем Новгороде направили более 2 млрд рублей. Так, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в областном центре привели в нормативное состояние пять участков пути протяженностью более 10 километров. Среди них — проспекты Ленина и Гагарина.
Помимо ремонта дорожного полотна специалисты наносили разметку, устанавливали ограждения, устраивали парковочные места. Также рабочие провели более 240 тысяч «квадратов» ямочного и карточного ремонта дорог.
