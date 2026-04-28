Экс-руководителю из администрации Хакасии дали 5 лет тюрьмы за аферы

Из-за незаконных действий женщины бюджету республики был причинён ущерб на сумму свыше 30 миллионов рублей.

Бывшую руководителя расчётной группы Централизованной бухгалтерии Управления образования Администрации Орджоникидзевского района Хакасии приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу в 700 тысяч рублей за аферы с соцвыплатами.

Как сообщили в Следственном комитете, с 2020 по 2025 год женщина, пользуясь служебным положением, направляла в минобразования заведомо ложные сведения о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые проживают на территории Орджоникидзевского района.

Средства для выплаты пособий детям приходили в администрацию в завышенном размере — их излишек экс-руководитель расчётной группы присваивала.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ. Как выяснилось в ходе расследования, из-за незаконных действий женщины бюджету Хакасии был причинён ущерб на сумму свыше 30 миллионов рублей.