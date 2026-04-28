Названная двойником пропавшей Усольцевой рассказала свою версию

Почти семь месяцев продолжается поиск семьи Усольцевых, исчезнувшей в посёлке Кутурчин. За это время не появилось ни одного доказательства того, что они вообще были в лесу. Всё больше криминалистов и бывших следователей склоняются к версии инсценировки и побега — особенно учитывая прошлое Сергея Усольцева, работавшего в краевой администрации и структурах, связанных с западными спецслужбами.
Как пишет aif.ru, появилась и новая деталь. В соцсетях обратили внимание на семью из Сосновоборска — Марину и Максима Репиных с дочкой Олей. Они отдыхали в Кутурчине в тот же день и публиковали отчёты в интернете. Причём внешне Репины очень похожи на Усольцевых: Марина — светловолосая и голубоглазая, Максим носит бородку и усики, дочка — светленькая с большими глазами.
Корреспондент aif.ru связался с Мариной. Она подтвердила, что они отдыхали компанией с друзьями, катались на собственном квадроцикле. Однако заявила, что не знала Усольцевых и не видела их в тот день. На вопрос о внешнем сходстве ответила: «Где мы похожи? Нас сложно перепутать с той семьёй».
Парадокс: большая компания Репиных провела в Кутурчине целый день, катаясь по окрестностям, но никто из них не заметил пропавшую семью. Словно Усольцевы вышли из машины и растворились в воздухе. Загадок становится всё больше.
Напомним, что семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года. Масштабные поиски не дали ни единой зацепки, их свернули 12 октября из-за погоды. Потом на Кутурчинское Белогорье выезжали только профессионалы. Но в апреле им впервые с прошлогодней осени помогали волонтёры.