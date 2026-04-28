В Калининградской области от укусов клещей пострадали уже 246 человек

С начала сезона активности клещей в 2026 году в Калининградской области пострадало уже 246 человек, из них 92 ребенка. Это только те, кто официально обратился за медицинской помощью. Данные сообщает региональный Роспотребнадзор.
Отмечается, что количество выявленных случаев заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом и болезнью Лайма не изменилось. С начала года зарегистрирован 1 случай энцефалита и 4 случая болезни Лайма.
Специалисты напоминают о необходимости вакцинироваться. На сегодня прививку от клещевого энцефалита сделали 4344 человека, в том числе 715 детей.