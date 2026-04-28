Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хоккеистке Екатерине Лихачевой сделали операцию в Нижнем Новгороде

Местным болельщикам она известна по выступлениям за «СКИФ» и «Торпедо».

Чемпионку России и участницу Олимпийских игр Екатерину Лихачеву прооперировали в Нижнем Новгороде, сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем MAX-канале «Бокал прессека».

Год назад экс-нападающая нижегородских хоккейных клубов «СКИФ» и «Торпедо» перешла в команду «Сахалин», но на лечение прилетела в наш город.

«В феврале Екатерина получила серьезную травму, поврежденную переднюю крестообразную связку колена мы восстановили в операционной, теперь дело за реабилитацией и упорством спортсменки», — сообщил спортивный травматолог, артроскопист Алексей Крупко.

Медики заверили, что продолжению спортивной карьеры Екатерины ничто не угрожает.

Ранее мы писали, что Вадим Гаранин станет новым главным тренером ФК «Пари НН».