Хоккеистке Екатерине Лихачевой сделали операцию в Нижнем Новгороде

Чемпионку России и участницу Олимпийских игр Екатерину Лихачеву прооперировали в Нижнем Новгороде, сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем MAX-канале «Бокал прессека».
Год назад экс-нападающая нижегородских хоккейных клубов «СКИФ» и «Торпедо» перешла в команду «Сахалин», но на лечение прилетела в наш город.
«В феврале Екатерина получила серьезную травму, поврежденную переднюю крестообразную связку колена мы восстановили в операционной, теперь дело за реабилитацией и упорством спортсменки», — сообщил спортивный травматолог, артроскопист Алексей Крупко.
Медики заверили, что продолжению спортивной карьеры Екатерины ничто не угрожает.
