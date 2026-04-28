В регионах Черноземья растет производство свинины при снижении выпуска говядины

В Орловской области в феврале выпуск говядины и телятины сократился на 29,3% — до 113,9 т против 161 т в начале 2025-го. При этом производство охлажденной свинины в регионе составило 5,7 тыс. т, увеличившись на 0,7% (5,68 тыс. т). В Тамбовской области, где приводятся данные сразу за три первых месяца, зафиксировано снижение производства свинины на 7,8% — до 32,9 тыс. т. В марте объем выпуска составил 11,5 тыс. т, что на 8,2% меньше, чем в марте прошлого года. Производство мяса крупного рогатого скота (включая свинину, баранину, козлятину, конину и мясо прочих животных) за январь — март снизилось на 7,7% — до 33,8 тыс. т.