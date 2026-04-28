Омичам рассказали, проведут ли первомайскую демонстрацию в городе в 2026 году

Читатель портала Om1 Омск обратилась в редакцию с вопросом, планируется ли в городе первомайская демонстрация. В правительстве Омской области корреспонденту издания сообщили, что такой формат мероприятий сейчас приостановлен.
«1 мая в регионе запланирован ряд торжественных мероприятий. К массовым, таким как демонстрация, сейчас подход особый. Прежде всего это связано с безопасностью жителей области. Как только будет позволять оперативная обстановка, привычный формат празднования Первомая, возможно, будет возобновлён», — сообщили порталу Om1 Омск.