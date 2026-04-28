Пассажирка такси погибла при столкновении с автобусом в Ростове

Пассажир такси погиб при столкновении с автобусом на Щедрина в Ростове.

В Ростове утром 28 апреля на улице Щедрина, 21, такси столкнулось с пассажирским автобусом № 63. О случившемся рассказали в пресс-службе донской полиции.

По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля выезжал с прилегающей территории на перекресток и не уступил дорогу автобусу. В результате удара пострадал водитель такси и погибла его 34-летняя пассажирка.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции и экстренные службы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

