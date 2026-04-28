«Эмоции до сих пор не отпускают»: в Бородино прошла спартакиада угольщиков Красноярского края

В Бородино состоялась краевая спартакиада угольщиков, посвященная Году единства народов России.
Участие в ней приняли сборные команды Бородинского, Назаровского, Берёзовского разрезов, Бородинского погрузочно-транспортного управления (ПТУ), Бородинского РМЗ (филиал ООО «ЕСК СУЭК») и СУЭК-Красноярск.
«Спорт, как ничто другое, объединяет людей разных профессий, возрастов и национальностей, — отметил, приветствуя участников, управляющий филиалом АО “СУЭК-Красноярск” “Разрез Бородинский имени М. И. Щадова” Александр Константинов. — Пусть эти соревнования станут праздником здоровья, энергии и хорошего настроения! Желаю вам ярких побед и достойных соперников, честной борьбы без травм, бодрости духа и незабываемых впечатлений!».
Эти слова приобретают особую глубину, если вспомнить историю, отмечают в СУЭК-Красноярск. Бородинский, Назаровский и Берёзовский разрезы в своё время возводили жители разных уголков огромной страны, — представители десятков национальностей и культур. Их сплачивал общий труд на благо региона и всего ТЭК, а после смены — честное спортивное соперничество на зелёных полях и в залах. Нынешняя спартакиада угольщиков стала прямым продолжением этой традиции, где дружба народов крепнет через взаимное уважение, командный дух и умение поддерживать друг друга.
«Я уже 12 лет участвую в спартакиадах, и всегда всё замечательно проходит, — отмечает капитан сборной Бородинского РМЗ Евгений Мороз. — Отличная организация, эмоции до сих пор не отпускают. Мы всегда с удовольствием принимаем участие, стараемся выложиться на все сто процентов и даже больше».
По итогам соревнований в женском волейболе первое место завоевала команда СУЭК-Красноярск. В мини-футболе победили горняки Бородинского разреза, которые также лидировали в эстафетных заплывах. В «Веселых стартах» самыми быстрыми и ловкими оказались железнодорожники Бородинского ПТУ, которые и взяли кубок лидеров и золотые медали в общекомандном зачёте.
Спорт в компании СУЭК-Красноярск давно является не просто элементом корпоративной жизни, а подлинной традицией, сплачивающей тысячи сотрудников разных предприятий. Регулярные спартакиады, турниры по мини-футболу, волейболу, настольному теннису и легкой атлетике — лишь часть системной работы по популяризации здорового образа жизни.
Совсем скоро лучшие спортсмены предприятий СУЭК-Красноярск представят Красноярский край на Всероссийском этапе фестиваля ГТО среди трудовых коллективов, подтверждая высокий статус регионального лидера в корпоративном спорте. Такие проекты раскрывают таланты сотрудников, служат примером для всего региона, вносят вклад в развитие массового спорта и укрепление престижа здоровой, активной нации, где сила — в единстве, а единство рождается в труде и честном спорте.