Сто новых остановок установят в Ростове в этом году

Глава города Александр Скрябин сообщил в социальных сетях о планах установки сто новых остановочных павильонов с информационной системой на улицах Ростова‑на‑Дону в текущем году.

Реализация проекта идёт в рамках концессионного соглашения:

уже заменено 13 остановок;

в мае установят ещё 7;

до конца июля — 30 павильонов;

оставшиеся 50 комплексов появятся до конца октября.

В рамках пятилетней программы концессионер обновит в общей сложности 450 остановочных комплексов.

Дополнительно ведётся замена остановок силами районов города. Для соблюдения единого стиля разработан универсальный проект павильонов. До 1 сентября планируется заменить ещё 34 остановки.