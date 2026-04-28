Сто новых остановок установят в Ростове в этом году

Глава города Александр Скрябин сообщил в социальных сетях о планах установки сто новых остановочных павильонов с информационной системой на улицах Ростова‑на‑Дону в текущем году.
Реализация проекта идёт в рамках концессионного соглашения:
уже заменено 13 остановок;
в мае установят ещё 7;
до конца июля — 30 павильонов;
оставшиеся 50 комплексов появятся до конца октября.
В рамках пятилетней программы концессионер обновит в общей сложности 450 остановочных комплексов.
Дополнительно ведётся замена остановок силами районов города. Для соблюдения единого стиля разработан универсальный проект павильонов. До 1 сентября планируется заменить ещё 34 остановки.