О назначении нового главного тренера ФК «Пари НН» объявили в Сети

Команда Lit Energy, выступающая в Медиалиге, объявила об уходе своего главного тренера Вадима Гаранина, который, по сообщениям, готовится принять предложение от клуба «Пари НН». Данная информация была опубликована в официальных аккаунтах клуба в социальных сетях.
Стоит отметить, что 26 апреля «Пари НН» потерпел поражение от московского «Спартака» со счетом 1:2. По итогам этой встречи распространилась информация о возможной отставке наставника нижегородцев Алексея Шпилевского и поиске нового специалиста на его место.
Представители «Пари НН» официально опровергли данную информацию, заявив, что Шпилевский продолжает свою работу и готовит команду к предстоящим играм.
Несмотря на это, в недавнем заявлении Lit Energy подчеркивается, что их бывший тренер, Вадим Гаранин, предположительно займет пост преемника Алексея Шпилевского в нижегородском клубе.
Ранее ФК «Пари НН» выплатит Шпилевскому 20 млн рублей за увольнение.