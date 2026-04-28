Экономический рост России без миграции обеспечить сложно — министр экономики Решетников

Чиновник заявил о необходимости привлечения кадров.

Источник: Клопс.ru

Рост экономики России без миграции обеспечить будет сложно, она нужна в ограниченных и разумных объёмах. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, сообщает во вторник, 28 апреля, РИА Новости.

«Ещё один момент, тоже о нём надо говорить. Как бы то ни было, без миграции нам экономический рост тоже обеспечить, наверное, будет сложно. Поэтому нужна разумная, выгодная миграция в ограниченных объемах. Но тем не менее она нужна», — сказал Решетников на сессии «Российская экономика через 10 лет» форума «Альфа-Саммит».

По его словам, выстраивание грамотной системы привлечения и удержания в России необходимых кадров — это тоже большой вызов. Решетников также добавил, что решать эти проблемы придется в обострившихся условиях борьбы за кадры в мире.

В Калининградской области выдворят 13 иностранцев, которые нелегально работали водителями общественного транспорта и такси.