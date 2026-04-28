Красноярцам рассказали, как переменчивая погода влияет на домашних животных

Резкие перепады температуры, давления, ветер и осадки, характерные для весны, как правило, не представляют серьезной угрозы для домашних животных. Об этом рассказала ветеринарный терапевт и эндокринолог Юлия Воронкова. По словам специалиста, чувствительнее к изменениям погоды могут быть питомцы с хроническими заболеваниями, в частности, с артериальной гипертензией. Однако такие случаи встречаются нечасто, а прямой доказанной связи между погодой и ухудшением состояния животных на сегодняшний день нет. Тем не менее ветеринары рекомендуют внимательнее следить за питомцами в межсезонье. Поводом для обращения к врачу могут стать вялость, снижение активности, отказ от еды, беспокойство или апатия, а также изменения в дыхании и поведении. Весной владельцам собак стоит учитывать не только температуру воздуха, но и повышенную влажность, ветер, грязь и скользкие поверхности. Специалисты советуют не допускать переохлаждения, избегать длительных прогулок в холодную и ветреную погоду, а после улицы тщательно вытирать лапы и шерсть. Для кошек и других домашних животных, которые не выходят на улицу, важно поддерживать комфортный микроклимат дома и избегать сквозняков. В целом ветеринары сходятся во мнении, что здоровые животные хорошо адаптируются к погодным изменениям, а их самочувствие в большей степени зависит от условий содержания, питания и своевременной медицинской помощи.