Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Шпилевский и его тренерский штаб покинули ФК «Пари НН»

Руководство клуба поблагодарило их за работу.

Источник: Нижегородская правда

Как сообщает клубная пресс-служба, Алексей Шпилевский покидает пост главного тренера «Пари НН». 38-летний специалист и нижегородский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Также «Пари НН» покидают помощники Алексея Николаевича — Александр Колоцей, Омер Эрбай, Адам Адамос и Христос Пападопулос.

Шпилевский возглавил «Пари НН» в июне 2025 года. В общей сложности под руководством белорусского специалиста нижегородский клуб провел 33 матча в РПЛ и Кубке России, в которых одержал семь побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел 22 поражения.

«Расставание с Алексеем Шпилевским и его тренерским штабом — очень непростое, сложное для клуба решение. Несмотря на результаты, особенно в важнейших с турнирной точки зрения матчах, мы до последнего верили, что тренерский штаб исправит ситуацию. Каждое решение принимается исключительно в интересах нашего клуба и выполнения главной задачи — сохранить место в РПЛ. Хочется поблагодарить Алексея Шпилевского и его помощников за вклад в развитие “Пари НН”. От лица клуба желаю специалистам успехов в дальнейшей карьере! Мы же сосредоточены на концовке сезона. До завершения чемпионата осталось три тура, и в каждой игре мы настроены биться за очки, необходимые для борьбы за место в РПЛ», — отметил генеральный директор ФК «Пари НН» Виталий Карасёв.

О подготовке команды к матчу с «Ахматом» и о новом тренерском штабе клуб сообщит дополнительно.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что ФК «Пари НН» возглавит Вадим Гаранин.