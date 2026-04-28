Алексей Шпилевский и его тренерский штаб покинули ФК «Пари НН»

Как сообщает клубная пресс-служба, Алексей Шпилевский покидает пост главного тренера «Пари НН». 38-летний специалист и нижегородский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Также «Пари НН» покидают помощники Алексея Николаевича — Александр Колоцей, Омер Эрбай, Адам Адамос и Христос Пападопулос.
Шпилевский возглавил «Пари НН» в июне 2025 года. В общей сложности под руководством белорусского специалиста нижегородский клуб провел 33 матча в РПЛ и Кубке России, в которых одержал семь побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел 22 поражения.
«Расставание с Алексеем Шпилевским и его тренерским штабом — очень непростое, сложное для клуба решение. Несмотря на результаты, особенно в важнейших с турнирной точки зрения матчах, мы до последнего верили, что тренерский штаб исправит ситуацию. Каждое решение принимается исключительно в интересах нашего клуба и выполнения главной задачи — сохранить место в РПЛ. Хочется поблагодарить Алексея Шпилевского и его помощников за вклад в развитие “Пари НН”. От лица клуба желаю специалистам успехов в дальнейшей карьере! Мы же сосредоточены на концовке сезона. До завершения чемпионата осталось три тура, и в каждой игре мы настроены биться за очки, необходимые для борьбы за место в РПЛ», — отметил генеральный директор ФК «Пари НН» Виталий Карасёв.
О подготовке команды к матчу с «Ахматом» и о новом тренерском штабе клуб сообщит дополнительно.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что ФК «Пари НН» возглавит Вадим Гаранин.