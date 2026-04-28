Власти утвердили даты летних каникул 2026 года для воронежских школьников

Министерство просвещения РФ официально определило сроки начала и завершения летних школьных каникул в 2026 году. Единые даты действуют как для Воронежской области, так и для всех остальных регионов России.
Согласно опубликованным данным, для учеников младших и средних классов (с 1-го по 8-й) летний отдых стартует 27 мая. Для выпускников 9-х и 11-х классов каникулы начнутся позднее — после завершения итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.
Продолжительность каникулярного времени для всех школьников составит все три летних месяца. Последним днем отдыха официально установлено 31 августа включительно.