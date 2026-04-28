Три новых школы построят в Нижнем Новгороде в рамках нацпроектов

Три новых школы построят в рамках национальных проектов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев после отчета перед депутатами Гордумы 28 апреля.
По его словам, новые школы появятся в Автозаводском, Канавинском и Нижегородском районах. В последнем случае речь идет о большом корпусе школы № 103 в микрорайоне Верхние Печеры.
Как сообщалось ранее, в прошлом году в Нижнем Новгороде была открыта еще одна школа № 189 в ЖК «Зенит» и два новых корпуса действующих школ № 188 и № 96 — в общей сложности на более чем 3 тысячи мест.
Также сообщалось, что новый корпус школы № 170 в Автозаводском районе, а также новый детсад в жилом комплексе «Савин парк» в Кстовском районе планируется запустить в Нижнем Новгороде к началу следующего учебного года.