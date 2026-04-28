Минфин лишил лицензии крупную страховую компанию в Беларуси

Министерство финансов Беларуси прекратило с 24 апреля 2026 года действие лицензии на осуществление страховой деятельности компании «Асоба».
Данное решение принято по причине истечения сроков, которые были отведены для исполнения страховщиком требования регулятора. Компания должна была обеспечить соблюдение порядка осуществления инвестиций через вложения средств страховых резервов и их размещения.
В ведомстве уточнили, что в целях защиты интересов страхователей обязательства, принятые СООО «Асоба» по договорам страхования, передадут «Белгосстраху».
Компания, до момента передачи обязательства по заключенным договорам страхования «Белгосстраху», должна в соответствии с законодательством проводить все действия, которые связаны с урегулированием страховых случаев. Речь идет про прием заявлений о страховых случаях, определением размера причиненного вреда, страховые выплаты.
