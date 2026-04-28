Проект реконструкции дороги Нижний Новгород — Кстово оценен в 20,5 млн руб

В регионе ищут подрядчика для проектирования расширения участка трассы до 4−6 полос, работы должны быть завершены к концу 2026 года.

В Нижегородской области объявлен конкурс на разработку проектной документации для реконструкции участка автодороги регионального значения Нижний Новгород — Кстово. Об этом стало известно из материалов, размещенных на официальном портале госзакупок. Заказчиком работ выступает ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог», а максимальная цена контракта составляет почти 20,5 млн рублей.

Согласно техническому заданию, проектировщикам необходимо подготовить документацию для участка протяженностью 0,8 км. Планируется, что после реконструкции дорога будет соответствовать II категории и иметь от 4 до 6 полос движения. В перечень работ включены инженерные изыскания, археологическое обследование, а также разработка проектов планировки и межевания территории.

Финансирование проекта осуществляется из бюджета Нижегородской области. Подрядчик обязан завершить все изыскания и подготовить документы до 17 декабря 2026 года, предусмотрев при необходимости временные объездные пути. Прием заявок от потенциальных исполнителей продлится до 14 мая.

Ранее сообщалось, что реконструкция подъезда к деревне Анкудиновка завершена на 40%.