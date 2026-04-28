Перекроют движение в центре Иркутска — 2, 5 и 7 мая планируйте маршруты заранее

Ранее сообщалось, что весенние ограничения для грузовых машин начинают действовать на дорогах Иркутска. Так, с 15 апреля по 15 мая запрещен проезд транспорта с нагрузкой на ось более 6 тонн. Меры будут действовать на дорогах местного значения в границах города.