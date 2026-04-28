Перекроют движение в центре Иркутска — 2, 5 и 7 мая планируйте маршруты заранее

Ограничение введут из-за репетиций подразделения Минобороны России и силовых структур Иркутского гарнизона.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 28 апреля. В центральной части Иркутска полностью закроют движение транспорта на некоторых участках дорог 2, 5 и 7 мая. Ограничения введут в связи с репетициями торжественного прохождения подразделений Минобороны России и силовых структур Иркутского гарнизона, которые пройдут в рамках подготовки к празднованию 81-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, движение транспорта будет перекрыто 2 мая с 16.00 до 19.00, 5 мая с 18.00 до 22.00 и 7 мая с 17.00 до 20.00 на следующих дорогах:

  • по улице Ленина на участке от Желябова до Сурикова;
  • по улице Сухэ-Батора от Желябова до Польских Повстанцев;
  • по площади графа Сперанского.

Водителей просят заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути объезда.

Ранее сообщалось, что весенние ограничения для грузовых машин начинают действовать на дорогах Иркутска. Так, с 15 апреля по 15 мая запрещен проезд транспорта с нагрузкой на ось более 6 тонн. Меры будут действовать на дорогах местного значения в границах города.