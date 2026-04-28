Аварийный водопровод заменили в Керчи после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Керчи обязала местный филиал «Воды Крыма» заменить поврежденный участок водопровода после жалобы жительницы, возглавляющей товарищество собственников жилья.
Прокуратура города проверила обращение женщины по поручению заместителя прокурора республики, так как она пожаловалась на бездействие работников филиала. Выяснилось, что председатель товарищества с июля 2025 года неоднократно просила заменить аварийный участок трубы. Но ремонт так и не был выполнен.
После проверки в адрес предприятия направили представление. После его рассмотрения нарушения устранили.
