Суд приостановил работу центра соцобслуживания «Милосердие» на 90 суток

«В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемических требований к организации питания, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении, а также нарушения действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. Среди них: плохо вымытая посуда, продовольственное сырье, которое принимается без товаросопроводительной документации, наличие кишечной палочки во взятой пробе (салат из овощей)», — сообщили в пресс-службе. Кроме того, установлено, что в центре отсутствуют необходимые производственные помещения, оборудование и учетные журналы, сотрудники работают без спецодежды, контроль за качеством пищи не ведется.