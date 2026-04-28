Замглавы ФАС России решил баллотироваться в заксобрание Прикамья

Заместитель руководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев подал заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» в Пермском крае. Как сообщает реготделение партии, он планирует баллотироваться в Законодательное собрание Пермского края по территориальной избирательной группе «Осинская № 23» (одномандатный избирательный округ № 23).

Источник: Коммерсантъ

Тимофей Нижегородцев родился в 1973 году в Иркутске. В 1997 году окончил биологический факультет Иркутского государственного университета им. А. А. Жданова. В 2009 году получил степень магистра юриспруденции Российской академии государственной службы при Президенте РФ. В ФАС России работает с 2005 года.

В 2007 году возглавил управление социальной сферы и торговли ФАС России. С 2020 года — заместитель руководителя ФАС России. В этой должности курирует вопросы здравоохранения, социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг.

