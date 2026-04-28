Во время пожара на севере Москвы погибли три человека

Возгорание произошло в строящемся многоэтажном доме в 2-м Амбулаторном проезде, владение 14. По периметру здания установлены подъемные механизмы, внутри работают звенья газодымозащитной службы. На месте развернута группировка из более чем 120 человек и 30 единиц техники. Пожару присвоен максимальный — пятый — номер сложности.