Во время пожара на севере Москвы погибли три человека

Число погибших при пожаре на севере Москвы увеличилось до трех, еще семь пострадали, сообщили РБК в МЧС. Из горящего здания удалось спасти 31 человека, спасательные работы продолжаются — людей эвакуируют со второго этажа.
Возгорание произошло в строящемся многоэтажном доме в 2-м Амбулаторном проезде, владение 14. По периметру здания установлены подъемные механизмы, внутри работают звенья газодымозащитной службы. На месте развернута группировка из более чем 120 человек и 30 единиц техники. Пожару присвоен максимальный — пятый — номер сложности.
Ранее сообщалось, что в здании в момент пожара могли находиться более 200 человек.
В марте возгорание произошло в строящемся многоэтажном доме на набережной Марка Шагала в Москве. По этому адресу возводится жилой комплекс «Шагал» группы компаний «Эталон».
МЧС уточнило, что там загорелись строительные материалы. В результате инцидента никто не пострадал.
