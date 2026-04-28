Потепление до +21°С ожидается в Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде ожидается потепление после майских выходных. Такой прогноз предоставили специалисты портала «Яндекс. Погода».
Перед началом выходных, 1 и 2 мая, в городе прогнозируется пасмурная и прохладная погода. Однако уже 3 мая температура воздуха приблизится к отметке +15°С днем, а вечером ожидается около +14°С.
В последующие дни прогнозируется дальнейшее повышение температуры. По данным метеорологов, 4 мая дневная температура достигнет +18°С, а ночная составит +10°С. Еще через сутки, 5 и 6 мая, воздух днем прогреется до +21°С, при этом ночные температуры останутся на уровне +10°С.
5 мая ожидается переменная облачность и возможен небольшой дождь. 6 мая, напротив, порадует ясной погодой и солнечными лучами.
Резкое похолодание ожидается ночью 7 мая — до +4°С. Затем температура в дневное время вернется к значениям +15… +16°С, а ночью составит около +10°С.
Ранее сообщалось, что мощная магнитная буря снова накроет Нижний Новгород.