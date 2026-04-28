Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области отказались от массовых гуляний на 1 и 9 мая

Празднование Дня Победы в 2026 пройдёт без размаха.

Праздничные мероприятия на Первомай и День Победы в Самарской области пройдут в усеченном формате в связи с трагическими событиями прошлой недели. Такое решение принято для обеспечения безопасности граждан. Как сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, в регионе будет сокращено количество и масштаб публичных празднований, приуроченных к 1 и 9 мая. Глава региона связал это с «повышенным уровнем угрозы».

В Сызрани салют на День Победы и все массовые мероприятия на открытом воздухе в майские праздники польностью отменены. Об этом на аппаратном совещании официально заявил глава города Сергей Володченков. В качестве допустимых форматов останутся только церемонии возложения цветов к памятным местам и ряд событий, которые пройдут внутри помещений.

В Самаре точная программа мероприятий на 1 мая и День Победы пока не определена. Статус проведения и формат военного парада и салюта 9 мая в областной столице на данный момент остаются неизвестными. Губернатор Федорищев призвал жителей региона с пониманием отнестись к принимаемым мерам, так как в сложившейся обстановке вопрос безопасности является безусловным приоритетом.

Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ.
Читать дальше