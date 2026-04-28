В Самарской области отказались от массовых гуляний на 1 и 9 мая

Праздничные мероприятия на Первомай и День Победы в Самарской области пройдут в усеченном формате в связи с трагическими событиями прошлой недели. Такое решение принято для обеспечения безопасности граждан. Как сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, в регионе будет сокращено количество и масштаб публичных празднований, приуроченных к 1 и 9 мая. Глава региона связал это с «повышенным уровнем угрозы».