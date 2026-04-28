В Самарской области отказались от массовых гуляний на 1 и 9 мая

Праздничные мероприятия на Первомай и День Победы в Самарской области пройдут в усеченном формате в связи с трагическими событиями прошлой недели. Такое решение принято для обеспечения безопасности граждан. Как сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, в регионе будет сокращено количество и масштаб публичных празднований, приуроченных к 1 и 9 мая. Глава региона связал это с «повышенным уровнем угрозы».
В Сызрани салют на День Победы и все массовые мероприятия на открытом воздухе в майские праздники польностью отменены. Об этом на аппаратном совещании официально заявил глава города Сергей Володченков. В качестве допустимых форматов останутся только церемонии возложения цветов к памятным местам и ряд событий, которые пройдут внутри помещений.
В Самаре точная программа мероприятий на 1 мая и День Победы пока не определена. Статус проведения и формат военного парада и салюта 9 мая в областной столице на данный момент остаются неизвестными. Губернатор Федорищев призвал жителей региона с пониманием отнестись к принимаемым мерам, так как в сложившейся обстановке вопрос безопасности является безусловным приоритетом.