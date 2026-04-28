Создатель «Антиплагиата» назвал болезненные для студентов ошибки ИИ

Любые алгоритмы искусственного интеллекта, включая те, что используются для проверки студенческих работ, могут допускать ошибки, рассказал в эфире Радио РБК один из основателей и бывший исполнительный директор компании «Антиплагиат», заведующий лабораторией в Институте проблем управления Российской академией наук Юрий Чехович.
«Абсолютной точности здесь, конечно, нет Как в любой детекции, ошибки бывают ложноположительные, ложноотрицательные. Чаще всего болезненные для студентов оказываются ложноположительными. Ложноположительные ошибки, когда студент писал сам, а система почему-то говорит, что это ИИ», — рассказал он.
Чехович отметил, что процент ошибочных проверок не так высок, «чтобы нужно было бить тревогу». Он считает, что генеративные модели являются хорошим и нужным инструментом для использования в образовательных целях.
«Но, к сожалению, довольно часто встречаются и, ну скажем так, неэтичные способы, когда с помощью искусственного интеллекта генерируют какой-то текст для объема или используют его для перефразирования, чтобы скрыть плагиат. Есть и такие примеры. И здесь, да, вузы поставлены перед сложной задачей, им приходится различать эти вещи», — заключил он.
«Антиплагиат» — специализированная поисковая система, предназначенная для обнаружения заимствований в текстовых документах, которая используется в более чем 80% всех высших учебных заведений России. В начале мая 2023 года в системе появился детектор ИИ — модуль, который выявляет признаки того, что студент использовал в работе сгенерированный текст. По результатам проверки 3,2 млн работ, которые компания представила весной 2024 года, признаки машинной генерации были обнаружены в почти 600 тыс. из них.
Согласно результатам опроса Центра научной коммуникации ИТМО, «Яндекс Образования» и Центра технологий для общества Yandex Cloud, искусственный интеллект в своей работе постоянно используют 66% преподавателей и ученых российских вузов: 54% — для обработки текстов и изображений, 52% — для создания тестов и заданий, 45% — для подготовки презентаций. Более половины респондентов заявили, что подготовка материалов к занятиям с помощью нейросетей стала проще и быстрее.
