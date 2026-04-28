Красноярцы стали экономить на одежде и переключились на фастфуд

В феврале и марте 2026 года потребительская активность в Красноярском крае продолжила снижаться. Об этом сообщается в докладе Банка России.
По данным специалистов, жители нашего региона стали реже обновлять гардероб и экономить на ресторанах. Дополнительное давление для магазинов создают китайские продавцы на маркетплейсах.
При этом меньше покупок стало и на онлайн-площадках. Сильнее всего заметен спад в категории крупных покупок товаров длительного пользования (крупногабаритной техники и мебели).
Кроме того, красноярцы переключаются с классических ресторанов на фастфуд и доставку готовой еды. Однако заведения с уникальными сибирскими блюдами отметили рост посетителей из других регионов.
Туристическая активность все еще остается высокой: продажи путевок в страны Юго-Восточной Азии выросли, однако из-за нестабильной обстановки на Ближнем Востоке снизился интерес к летним турам.
