Лосей за ночным перекусом поймала фотоловушка в заказнике «Арга»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае фотоловушка запечатлела лосей во время ночного кормления. Кадры сделали в заказнике «Арга», расположенном на территории Ачинского, Боготольского и Назаровского муниципальных округов.
На кадрах животные лакомятся солью на специально оборудованных солонцах. Их устанавливают инспекторы дирекции по особо охраняемым природным территориям — такие точки помогают копытным восполнять дефицит минеральных веществ и поддерживать здоровье.
Специалисты отмечают, что лоси ведут преимущественно сумеречный и ночной образ жизни. В это время они активно ищут пищу и кормятся до рассвета, а днем предпочитают отдыхать.
Весной у сохатых начинается важный период: на свет появляется потомство, при этом самки отгоняют прошлогодних лосят, приучая их к самостоятельной жизни. Также у животных происходит смена шерсти, а у самцов начинают расти новые рога.