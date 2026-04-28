11 автобусных маршрутов Новосибирска перейдут на летнее расписание

С 1 июня по 1 сентября 2026 года 11 автобусных маршрутов АО «НГТ» перейдут на летнее расписание работы. Об этом сообщили в МКУ «Центр управления городским автоэлектротранспортом» (ЦУГАЭТ).

Источник: Сиб.фм

Новый график будет действовать на маршрутах: № 5, 21, 36, 38, 45к, 50, 54к, 68, 72, 88, 96. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте МКУ «ЦУГАЭТ» в разделе «Плановое расписание». Для этого нужно выбрать маршрут, направление, а затем в разделе «Расписание» — «Лето будни/выходные» и остановочный пункт.

На сайте также доступна возможность отслеживать движение автобусов в режиме реального времени для удобства пассажиров, отметили в ЦУГАЭТ. Изменения связаны с традиционным снижением пассажиропотока в летние месяцы и направлены на оптимизацию работы общественного транспорта.

С 1 сентября маршруты вернутся к обычному графику.

С 1 сентября маршруты вернутся к обычному графику.