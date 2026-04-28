Пермская галерея будет проводить сборные экскурсии

Новое здание Пермской художественной галереи открывает сборные экскурсии в составе группы со 2 мая, сообщает пресс-служба Правительства Пермского края.
Посетители смогут выбрать формат знакомства с коллекцией: от обзорных туров по пространству галереи до тематических маршрутов. В программе — экскурсии о пермской деревянной скульптуре, русском православном искусстве, живописи XIX века, рисунке и акварели, а также посещение кабинета нумизматики «Деньги как искусство». Билеты и расписание экскурсий размещены на сайте музея.
Кроме того, с апреля действует цикл кураторских и лекционных экскурсий, которые проводят сами научные сотрудники музея. Они будут повторяться в течение сезона. Также можно заказать индивидуальную экскурсию.