Названа дата открытия Детского парка в Симферополе

Детский парк в Симферополе планируют открыть в пятницу, 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
«Приглашаем на торжественное открытие Детского парка!», — говорится в сообщении.
Церемонию планируют начать в 11.00. В парке состоится концерт детских коллективов. Там также проведут флешмоб «Мы маленькие дети, нам хочется гулять!». Гостей праздника также ждут выступления фокусника, анимационные программы, научное химическое шоу, театральное представление и танцевальный марафон.