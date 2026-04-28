Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа дата открытия Детского парка в Симферополе

Открытие Детского парка в Симферополе запланировали на 1 мая.

Источник: Комсомольская правда

Детский парк в Симферополе планируют открыть в пятницу, 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

«Приглашаем на торжественное открытие Детского парка!», — говорится в сообщении.

Церемонию планируют начать в 11.00. В парке состоится концерт детских коллективов. Там также проведут флешмоб «Мы маленькие дети, нам хочется гулять!». Гостей праздника также ждут выступления фокусника, анимационные программы, научное химическое шоу, театральное представление и танцевальный марафон.