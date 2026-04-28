Алексей Шпилевский покидает пост главного тренера «Пари НН»

«Перестановки на посту главного тренера — часть нашей профессии. К сожалению, в воскресенье мы уступили “Спартаку”. Это было обидное поражение. Мы с руководством клуба обсудили ситуацию в турнирной таблице. Главное в футболе — это результат. Наш тренерский штаб с начала сезона прикладывал максимальные усилия, мы полностью отдавали себя работе и в этом отношении честны перед собой. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы команда находилась на других позициях. В такой ситуации мы пришли к обоюдному решению о завершении сотрудничества, и при расторжении контрактов наш тренерский штаб сделал несколько шагов навстречу клубу, пойдя на уступки. Этап в “Пари НН” — во всех смыслах большой опыт для меня, который будет полезен в будущем», — сказал Алексей Шпилевский.