Алексей Шпилевский покидает пост главного тренера «Пари НН»

Алексей Шпилевский и нижегородский футбольный клуб «Пари НН» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба команды в социальной сети.
Клуб покидают и помощники тренера — Александр Колоцей, Омер Эрбай, Адам Адамос и Христос Пападопулос.
Напомним, Шпилевский возглавил «Пари НН» в июне 2025 года. В общей сложности под руководством белорусского специалиста клуб провел 33 матча в РПЛ и Кубке России, в которых одержал семь побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел 22 поражения.
«Перестановки на посту главного тренера — часть нашей профессии. К сожалению, в воскресенье мы уступили “Спартаку”. Это было обидное поражение. Мы с руководством клуба обсудили ситуацию в турнирной таблице. Главное в футболе — это результат. Наш тренерский штаб с начала сезона прикладывал максимальные усилия, мы полностью отдавали себя работе и в этом отношении честны перед собой. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы команда находилась на других позициях. В такой ситуации мы пришли к обоюдному решению о завершении сотрудничества, и при расторжении контрактов наш тренерский штаб сделал несколько шагов навстречу клубу, пойдя на уступки. Этап в “Пари НН” — во всех смыслах большой опыт для меня, который будет полезен в будущем», — сказал Алексей Шпилевский.
В «Пари НН» отметили, что расставание с Алексеем Шпилевским и его тренерским штабом — очень сложное для клуба решение.
«Каждое решение принимается исключительно в интересах нашего клуба и выполнения главной задачи — сохранить место в РПЛ. Хочется поблагодарить Алексея Шпилевского и его помощников за вклад в развитие “Пари НН”. От лица клуба желаю специалистам успехов в дальнейшей карьере! Мы же сосредоточены на концовке сезона. До завершения чемпионата осталось три тура, и в каждой игре мы настроены биться за очки, необходимые для борьбы за место в РПЛ», — отметил генеральный директор ФК «Пари НН» Виталий Карасев.
Ранее мы сообщали, что новым тренером команды станет бывший наставник «Лит Энерджи» Вадим Гаранин. Эта информация появилась в телеграм-канале медийного футбольного клуба.