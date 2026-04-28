В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать маринованный шашлык

«Сорт мяса — лучше высший или первый (в сортах ниже много сухожилий). Дата изготовления — производственный маринад хранится не более 7 дней (надежнее, если дата проштампована на банке). Обратите внимание на состав, в том числе на наличие консервантов и фосфатов. Чем короче состав — тем лучше. Список ингредиентов качественного полуфабриката: свинина, соль, уксус, лук свежий, специи (перец, имбирь, кориандр и другие). Если выбираете шашлык в пластиковом ведерке, то осмотрите крышку, в норме — слегка вогнутая, но ни в коем случае не вздутая! Отдавайте предпочтение мясу в заводской упаковке, где не слишком много жидкости. Качественное охлажденное мясо впитывает маринад, а замороженное, залитое уксусом, наоборот, выделяет жидкость. Маринады на основе уксуса или лимона сохранят мясо до 3 дней, а варианты с майонезом или кефиром портятся гораздо быстрее. Следуйте этим простым правилам и ваш пикник пройдет без неприятных сюрпризов», — рассказали в Роспотребнадзоре.