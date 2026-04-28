Тамбовский «Агрополис Сабурово» втрое увеличил прибыль в 2025 году

По итогам 2025 года тамбовское ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов» (СКХ, головная структура тамбовского агрохолдинга «Агрополис “Сабурово”» депутата Госдумы от региона Александра Полякова) получило 2 млрд руб. чистой прибыли против 672,3 млн руб. в прошлом году. Выручка компании также увеличилась — на 17,5%: с 19,7 млрд до 23,2 млрд руб. Это следует из опубликованной бухгалтерской отчетности.