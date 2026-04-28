Сбер представил Kandinsky 6.0Image — новую модель для работы c изображениями

Редактирование изображений в ИИ-помощнике ГигаЧат вышло на новый уровень благодаря обновлённой модели Kandinsky 6.0 Image. У пользователей появился бесплатный ИИ-инструмент редактирования профессионального уровня, без ограничений по количеству генераций. Флагманская модель работает до двух раз быстрее, лучше понимает сложные запросы и создаёт более детализированные изображения. Появились новые возможности редактирования: реставрация снимков, стилизация под актуальные визуальные тренды, нейрофотосессии, смена одежды и локации, ретушь и макияж. Kandinsky стал значительно лучше разбираться в актуальных темах — благодаря встроенному поиску по изображениям.
Все новые возможности уже доступны в ИИ-помощнике ГигаЧат — в веб-версии, мобильном приложении и мессенджерах.
Антон Фролов, старший вице-президент, руководитель блока «Развитие генеративного ИИ» Сбера:
«Редактирование и создание изображений — одна из самых популярных функций в ИИ-помощнике ГигаЧат: за все время пользователи уже создали несколько сотен миллионов картинок. Наша цель — дать каждому инструмент профессионального уровня с широкими возможностями для самых разных задач, от творчества до работы. С Kandinsky 6.0 мы сделали большой шаг в этом направлении. Также продолжаем развивать наши модели для видео — в ближайшее время пользователи ИИ-помощника получат новые возможности работы с видеоконтентом».Обновлённый ИИ-помощник пригодится для:
быстрого редактирования фотографий: убрать лишнее из кадра, освежить старый снимок, примерить новый образ;
создания профессионального контента: визуала для соцсетей, стилизации под нужную эстетику, иллюстраций с постоянными персонажами;
дизайна и маркетинга: рекламных макетов, подбора фонов и композиций, визуализации идей без сложных программ;
строительства и недвижимости: вариантов планировки, визуализации отделки и дизайна интерьера;
электронной коммерции: создание карточек товаров, продуктовых сцен и рекламных изображений без фотостудии.
Сгенерированные изображения можно сразу использовать для создания видео — в ИИ-помощнике доступна модель Kandinsky Video для анимации статичного контента.
18+
Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015.