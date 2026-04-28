Буллинг в школах: что делать родителям и детям — в Казахстане утвердили единый алгоритм

Документ впервые устанавливает четкое взаимодействие между государственными структурами и вводит персональную ответственность за каждый случай. Теперь любое сообщение о нарушении прав ребенка запускает обязательную процедуру реагирования.
Кто отвечает и как работает система.
По данным Министерство просвещения Казахстана, алгоритм распределяет роли между полицией, школами, медиками и органами опеки.
Ключевым элементом стала новая роль — кейс-менеджер. За каждым случаем закрепляется конкретный специалист, который координирует действия всех служб и сопровождает ребенка.
Такой подход должен исключить ситуацию, когда ответственность «теряется» между ведомствами, и обеспечить непрерывную помощь.
Сроки реагирования сокращены.
В документе впервые зафиксированы точные сроки реагирования на инциденты.
Информация о факте насилия передается во все уполномоченные органы незамедлительно. В течение одного часа данные направляются в органы по защите прав детей.
В течение одного рабочего дня назначается кейс-менеджер и проводится обследование условий жизни ребенка. На передачу материалов в комиссию по делам несовершеннолетних отводится не более трех рабочих дней.
Источники сигналов расширены.
Основанием для запуска алгоритма теперь служат не только официальные заявления.
Система учитывает обращения самих детей, сигналы контакт-центра 111, а также мониторинг социальных сетей и СМИ. К выявлению случаев подключены мобильные группы и центры психологической поддержки.
Это позволяет выявлять риски на ранней стадии и быстрее реагировать на угрозы.
Какую помощь получат дети.
Поддержка будет оказываться по единому стандарту. Он включает медицинскую, психологическую, педагогическую, социальную и правовую помощь.
Важное изменение — помощь распространяется не только на пострадавших, но и на детей, ставших свидетелями насилия. Они также будут находиться под сопровождением специалистов.
Новая система делает процесс реагирования более прозрачным и контролируемым.
Родители и педагоги получают понятный механизм действий: любой сигнал должен быть зафиксирован и передан в систему, после чего запускается четкая цепочка помощи.