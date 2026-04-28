Бизнес тестирует ИИ на «деловом завтраке» с НБД-Банком

Один из известных самарских ресторанов на время превратился в площадку для бизнес‑диалога: вместо привычного гастрономического ритма здесь царила атмосфера деловой встречи. С утра в воздухе витали ароматы свежей выпечки и кофе, на фоне которых шло обсуждение бизнес‑стратегий и важных цифр прибыли и выручки. НБД-Банк организовал встречу предпринимателей, чтобы обсудить актуальную и неоднозначную тему: «Искусственный интеллект как шанс сохранить бизнес».
Признаюсь, мои знания об ИИ до этой встречи укладывались в шаблон: нейросети рисуют котиков и генерируют тексты. Но здесь речь шла о другом — о выживании и эффективном развитии бизнеса в условиях новой реальности.
Организатор мероприятия — НБД-Банк — четко обозначил вызов: пока кто‑то использует ИИ для развлечений, другие с его помощью захватывают рыночные позиции. Напряженные лица участников лишь подтверждали серьезность ситуации. Зал пестрый, но позитивный: логисты, юристы, владельцы фирм и главные бухгалтеры. Я пообщалась с участниками, чтобы понять настрой.
Самой эмоциональной оказалась Наталья, хозяйка небольшого мебельного производства. «Мои мастера по сборке кухонь стоят бешеных денег, а молодежь идет в курьеры или в блогеры. Работать некому, затраты съедают прибыль — это прямо в точку. Я думала, ИИ — это для ИT-гигантов, а оказывается, искусственный интеллект может сам просчитывать раскрой ЛДСП так, чтобы отходов было на 15% меньше, да ещё и контролировать склад. Если это правда, я готова с завтрашнего дня начать внедрять технологии, лишь бы не подорожать при этом и не закрыться».
Более сдержанным, но заинтересованным был Алексей из строительной компании. «Я поначалу испытывал скептицизм, но активность соседей по залу, и меня завела. Наш бизнес — сметы и договоры, а это адский объем бумаг. Мы пришли послушать про “подружить” ИИ с документооборотом. Пока для нас это магия. Но если нейросеть научится проверять риски в договорах поставки быстрее, чем это делает начинающий юрист, — это экономия фонда оплаты труда. Руководитель юридического отдела, конечно, скажет, что “машина ошибется”, но я смотрю на цифры».
Фото: НБД-Банк.
Общее настроение собравшихся можно описать фразой, брошенной кем-то в кулуарах: «До поезда под названием “ИИ” мы уже опоздали в прошлый раз, когда не поверили в интернет. Теперь боимся, что уедет следующий». Так что все полны решительности занять свои места в интеллектуальном экспрессе.
Зачем банк учит бизнес? На этот вопрос ответил директор департамента маркетинга НБД-Банка Олег Корень. Его позиция меня, как журналиста, зацепила. В отличие от грандов финансового мира, которые порой воспринимают малый бизнес как «винтик», НБД-Банк остается «региональным, работающим на земле». Конечно, он тоже занимается коммерцией — поддерживает бизнес финансовыми продуктами. Но идет дальше. Почему? Потому что их философия: если умирает малый бизнес, банку не с кем будет работать. Именно поэтому здесь каждый может разобрать свой кейс, а не просто послушать лекцию. Организаторы также пообещали в ближайшее время провести и отдельную онлайн-встречу для желающих «прогнать» свою реальную задачу через ИИ с экспертом. А пока в режиме мозгового штурма можно было потренировать ИИ на свои повседневные бизнес-задачи.
На десерт спикер Анатолий Желтов (бизнес-архитектор, эксперт бизнес-ТРИЗ). выдал шок-контент. Запомнила три вещи, которые унесу с собой.
Программисты в зоне риска, а уборщицы — нет. Желтов показал графики влияния ИИ на рынок труда. Сварщика или механика заменить трудно, уборщицу — почти невозможно. А вот айтишники со стажем в 2−3 года уже сейчас испытывают проблемы с поиском работы. Нейросети уже пишут код на уровне программиста средней руки. «Если ваш ребенок хочет в айти — пусть становится гением, сеньором, потому что джуниоры больше не нужны», — отрезал он.
Фото: НБД-Банк.
Не обошлось без упоминаний Александра Сергеевича Пушкина и царской России, которые оказываются были… прародителями ChatGPT. По версии спикера, первый в истории алгоритм для обучения нейросетей был создан… в 1913 году нашим ученым Марковым. Он взял «Евгения Онегина» А. С. Пушкина, убрал пробелы и просчитал вероятность появления следующей буквы. Без этой «матрицы переходов» не было бы того ChatGPT, который мы знаем. Получается, пока империя была могущественной, мы и заложили базу для ИИ.
А напоследок — важное замечание: «ИИ — это не замена человека, а его когнитивный партнер, элемент автоматизации», — подчеркнул спикер, развеивая миф о полном замещении ума человеческого. Просто одна голова хорошо, а с ИИ лучше. Внедрение ИИ в повседневную работу — это не дань моде и не желание «сократить всех». В условиях, когда работать некому, а налоги и конкуренция растут, ИИ становится анестезией для бизнеса, облегчая процессы и срезая издержки.
Справка.
