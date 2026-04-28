Бизнес тестирует ИИ на «деловом завтраке» с НБД-Банком

Зачем банк учит бизнес? На этот вопрос ответил директор департамента маркетинга НБД-Банка Олег Корень. Его позиция меня, как журналиста, зацепила. В отличие от грандов финансового мира, которые порой воспринимают малый бизнес как «винтик», НБД-Банк остается «региональным, работающим на земле». Конечно, он тоже занимается коммерцией — поддерживает бизнес финансовыми продуктами. Но идет дальше. Почему? Потому что их философия: если умирает малый бизнес, банку не с кем будет работать. Именно поэтому здесь каждый может разобрать свой кейс, а не просто послушать лекцию. Организаторы также пообещали в ближайшее время провести и отдельную онлайн-встречу для желающих «прогнать» свою реальную задачу через ИИ с экспертом. А пока в режиме мозгового штурма можно было потренировать ИИ на свои повседневные бизнес-задачи.