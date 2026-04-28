Число погибших при пожаре на стройке на северо-западе Москвы выросло до 5

Число погибших при пожаре в строящемся здании на северо-западе Москвы увеличилось до пяти, сообщили РБК в МЧС.
Спасен 31 человек, девятерых осматривают медики. «На месте ликвидации пожара сосредоточена группировка экстренных служб города из более чем 200 человек и порядка 65 единиц техники», — добавили в ведомстве.
Также там объявили, что пожар локализован. Позднее ведомство заявило, что возгорание ликвидировано на площади 1,4 тыс. кв. м.
До этого МЧС сообщало о трех погибших и семи пострадавших. В ведомстве допускали, что в загоревшемся здании могут находиться более 200 человек.
Возгорание произошло на втором и третьем этажах строящегося здания по адресу: 2-й Амбулаторный проезд, 14. Пожару присвоили наивысший — пятый — ранг сложности. В связи с произошедшим движение по 3-му Балтийскому переулку (от 2-го Амбулаторного проезда до улицы Часовой) перекрыли, сообщал столичный дептранс.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Его расследование контролирует столичная прокуратура. Там отметили, что точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».