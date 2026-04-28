В Воронеже мать через суд требовала выдать свидетельство о рождении ребенка без штрихкода

Жительница Воронежа не смогла через суд оспорить действия сотрудников ЗАГС Левобережного района, которые отказались регистрировать ее ребенка на особых условиях. Женщина требовала выдать документы на дочь без нанесения штрихкода, считая его наличие неприемлемым. Однако Железнодорожный районный суд встал на сторону госоргана, подтвердив, что закон не предусматривает исключений в оформлении государственных бланков. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 28 апреля.
Как оказалось, в апреле 2022 года молодая мать обратилась за получением первого документа для своей дочери. В заявлении она прямо указала, что регистрация акта рождения и выдача свидетельства должны пройти без использования штрихового кодирования. Сотрудники ведомства тогда разъяснили заявительнице, что современные бланки являются документами строгой отчетности и их формат утвержден на федеральном уровне. Поскольку штрихкод является обязательным техническим элементом государственного образца, выдать документ «пустым» в этой части ЗАГС не имеет права.
Не согласившись с такими аргументами, женщина подала административный иск, обвинив отдел ЗАГС в незаконном бездействии. Она настаивала на том, чтобы суд обязал ведомство внести запись о рождении и выдать справку без символики. Суд, разобрав нормативные акты, пришел к выводу, что чиновники действовали строго в рамках своих полномочий и не нарушали прав истицы. В удовлетворении всех требований ей отказали, однако у жительницы города еще остается право обжаловать это решение, так как оно пока не вступило в законную силу.