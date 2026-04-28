МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о целях программы «Приоритет-2030» на лекции «Знание. Первые».
Премьер во вторник открыл федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» в Москве. Тема выступления премьера — «Возможности профессионального развития в России. Найди путь к успеху!».
«Действует программа “Приоритет-2030”. Ее цель — в ближайшие годы сформировать у нас более ста современных центров, которые объединят потенциал вузов, научных организаций и индустриальных партнеров в работе над стратегическими проектами», — заявил Мишустин.
Премьер добавил, что только в 2025 году к этой программе подключилось более 2 тысяч компаний.
Например, молодые люди из Московского авиационного института теперь совместно с профильным предприятием разрабатывают малые радиолокационные спутники, которые нужны для ледового, экологического и геотехнического мониторинга в условиях облачности, упомянул премьер. Таким образом, молодые люди еще в процессе обучения занимаются прорывными исследованиями, уточнил он.
Мишустин отметил, что похожие возможности дают передовые инженерные школы на базе университетов, а также Платформа университетского технологического предпринимательства, Всероссийская программа по развитию молодежного предпринимательства.