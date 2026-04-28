В Иркутске в майские праздники ограничат продажу алкоголя

В Иркутске вводятся ограничения на продажу алкогольной продукции в дни проведения массовых мероприятий. Запрет будет действовать 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 мая в местах празднований и в радиусе 100 метров от них.
Особое внимание уделено Дню Победы. 9 мая с 8:00 до 23:00 алкоголь нельзя будет купить в сквере имени Кирова, на бульваре Гагарина, площади у памятника Александру III, острове Юность, улице Нижняя Набережная, у дома № 2 по Чкалова, на площади имени графа Сперанского, а также в сквере на Чудотворской.
Кроме того, в День Победы ограничения будут действовать в отдельных локациях в конкретные временные промежутки: например, у дома № 30 по улице Академика Образцова — с 10:00 до 12:00, в ТРЦ «Юбилейный» — с 14:00 до 17:00, в роще Каштаковская — с 16:00 до 18:00, а в роще «Березка» на Баумана — с 17:00 до 19:00. Полный список адресов и времени ограничений опубликован администрацией города.