Запуск фонтанов и начало летнего сезона: в трёх парках Калининграда отметят День весны и труда

В пятницу, 1 мая, в Калининграде отметят День весны и труда, а в городских парках он совпадает с началом летнего сезона. «Клопс» рассказывает о трёх праздниках на свежем воздухе, на которые стоит обратить внимание.
1. Центральный парк.
Праздник в Центральном парке начнётся в 13:00. Гостей встретят музыка, анимация и ростовые куклы. Одним из центральных событий станет запуск фонтанов.
Для тех, кто любит фотографироваться, организуют специальную украшенную площадку. Организована фотозона. В течение дня в парке будет работать творческая мастерская.
За музыку будут отвечать местные творческие коллективы. На сцену выйдут:
вокальный ансамбль «Лира», танцевальные студии «Элеганс» и «Мистерия», воспитанники детско-юношеских центров, коллектив «Поющие горошины. Голоса Балтики».
Запланирован городской квест с заданиями для команд и общий танцевальный флешмоб, который станет финалом праздника. Вход свободный.
2. Калининградский зоопарк.
Открытие сезона в этом году приурочено к 130-летию зоопарка. Праздничная программа начнётся с масштабной ЗООдемонстрации: сотрудники всех отделов, волонтёры, партнёры, участники Зоокурсов и Зооклуба пройдут общей колонной от Дома тропических птиц до фонтана.
После приветствия от директора состоится открытие исторического фонтана. На аллеях и площадках зоопарка в течение дня будут работать ярмарка мастеров и ремесленников, мастер-классы, научные и игровые зоны, а также беспроигрышная лотерея.
Музыкальную программу представят местные коллективы: Amber Brass Quintet, группа «Париж», джаз-квартет Владимира Сибиркина и джаз-бэнд «Акцент» под руководством Станислава Матковского.
Вход по билету в зоопарк.
3. Парк «Юность».
Парк аттракционов откроет летний сезон в 14:00. В течение дня гостей ждёт музыкальная программа в стилистике 90-х, а также мастер-классы и работа средневекового балагана.
Детей будут развлекать аниматоры, а для взрослых предусмотрена фотозона и возможность воспользоваться аттракционами парка. С 16:00 до 21:00 на площадке пройдёт дискотека в рамках проекта «Татьяна танцует» с участием известных городских диджеев.
Вход свободный.
