Нижегородцам представили схему тоннелей метро под улицей Максима Горького

Тоннели пойдут в обход исторического квартала.

Источник: Время

Нижегородцам показали маршрут, по которому пойдут тоннелепроходческие щиты под улицей Максима Горького в Нижнем Новгороде. Карта опубликована в канале «Метро НН — Наше. Новое» в мессенджере МАХ.

Сразу после станции «Горьковская» тоннели разойдутся, чтобы обойти исторический квартал 1833 года, так как он является объектом культурного наследия.

«Потом они снова соединятся и пойдут под улицей Максима Горького, под парком Кулибина, мимо ТЮЗа — и выйдут к площади Свободы», — отметили специалисты.

Ранее сообщалось, что щит на строительной площадке за тупиками станции метро «Горьковская» начали готовить к старту.