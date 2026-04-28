Нижегородцам представили схему тоннелей метро под улицей Максима Горького

Нижегородцам показали маршрут, по которому пойдут тоннелепроходческие щиты под улицей Максима Горького в Нижнем Новгороде. Карта опубликована в канале «Метро НН — Наше. Новое» в мессенджере МАХ.
Сразу после станции «Горьковская» тоннели разойдутся, чтобы обойти исторический квартал 1833 года, так как он является объектом культурного наследия.
«Потом они снова соединятся и пойдут под улицей Максима Горького, под парком Кулибина, мимо ТЮЗа — и выйдут к площади Свободы», — отметили специалисты.
Ранее сообщалось, что щит на строительной площадке за тупиками станции метро «Горьковская» начали готовить к старту.