Об отставке главного тренера Шпилевского объявил «Пари НН»

После проигрыша «Спартаку» нижегородские футбольный клуб находится в зоне вылета из РПЛ.

Алексей Шпилевский, главный тренер ФК «Пари Нижний Новгород», покидает свою должность. Об клуб официально уведомил в соцсетях.

Ранее, 26 апреля, после матча со «Спартаком», в котором нижненовгородцы потерпели поражение со счетом 1:2, появились первые слухи об уходе специалиста.

Теперь же «Пари НН» официально подтвердил прекращение сотрудничества со Шпилевским. Трудовой договор расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с главным тренером команду покидают его ассистенты: Александр Колоцей, Омер Эрбай, Адам Адамос и Христос Пападопулос.

«Расставание с Алексеем Шпилевским и его тренерским штабом — очень непростое, сложное для клуба решение. Несмотря на результаты, особенно в важнейших с турнирной точки зрения матчах, мы до последнего верили, что тренерский штаб исправит ситуацию», — прокомментировал ситуацию генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасев.

Шпилевский приступил к своим обязанностям в «Нижнем Новгороде» в июне 2025 года. Под его руководством команда провела 33 игры. На текущий момент клуб находится на 15-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, то есть в зоне прямого вылета. В ближайших встречах «Пари НН» предстоит сразиться с «Ахматом», ЦСКА и «Рубином».

Ранее о назначении нового главного тренера ФК «Пари НН» объявили в Сети.