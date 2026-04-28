В Красноярске по гарантии устраняют дефекты на дорогах

С приходом в Красноярск благоприятных погодных условий подрядчики приступили к устранению дефектов, выявленных на дорогах, которые отремонтировали по нацпроектам в 2021—2025 годах.
Напомним, в ходе комиссионной проверки технического состояния улиц специалисты обнаружили выбоины на проезжей части, поперечные трещины, просадку колодцев, дефекты швов примыкания и др. Из находящихся на гарантийном обслуживании 230 объектов проверку качества не прошли 150. Столько же замечаний дорожникам предстоит устранить за свой счет до начала лета.
В УДИБ рассказали, что уже ликвидированы изъяны на улицах Дубровинского, Ладо Кецховели, 4-я Дальневосточная и остров Отдыха.
На улице Академика Киренского, где необходимо заменить порядка 18 тыс. кв. метров дорожного покрытия, выполняют фрезерование проезжей части и приступили к укладке нового асфальта.
Также уже подготовили под асфальтирование участки улиц Октябрьской, Мужества и переулка Светлогорский. Там в ближайшее время будет работать спецтехника.
Кроме того, активное устранение выявленных дефектов ведется в микрорайоне Солнечный — на улицах 60 лет Образования СССР, Славы, Светлова, Микуцкого, Солнечный бульвар и проспекте Молодёжный.
Специалисты УДИБ проверят качество всех выполненных работ и если оно окажется неудовлетворительным, подрядчикам придется переделывать их заново. «Стоит отметить, что после завершения работы комиссионной проверки гарантийных объектов, контроль качества будет проводиться в течение всего дорожно-ремонтного сезона. И на новые дефекты подрядчикам также будут выдаваться акты со сроками работ для их устранения», — добавили в Управлении.
