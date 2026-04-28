Вице-премьер Петкевич предупредила, где не будет лазейки и легкого поступления вузы

Вице-премьер Наталья Петкевич предупредила, где не будет лазейки и легкого поступления в вузы. Подробности приводит БелТА.
Заместитель премьер-министра уточнила, что целевая подготовка по своим условиям — это льгота, которая предоставлена в соответствии с законодательными актами по специальностям, в которых нуждается республика.
— Это не лазейка и не дорога для легкого поступления отдельных категорий людей или на отдельные специальности. Поступление — это конкурс, на целевую подготовку в том числе, — заявила Наталья Петкевич.
По ее словам, должен быть обеспечен конкурс зачисления на целевую подготовку: от приема до завершения. Вице-премьер добавила, что каждое место должно быть на конкурсной основе.
— Еще раз говорю: это поступление с более льготным по сравнению с общими условиями порядком, — отметила Петкевич.
Вице-премьер заметила, что подобное сделано для решения определенных задач для нужд экономики Беларуси.
— Вот ключевая фраза: для нужд экономики, в государственных интересах, — подчеркнула Наталья Петкевич.
Ранее вице-премьер Наталья Петкевич назвала несправедливость по отношению к белорусским абитуриентам, которые поступают на общих основаниях.
Тем временем Минобразования сказало, кто может поступить в вузы по собеседованию при отметках в аттестате от 7 баллов.
Также мы писали, что в Беларуси учебно-полевые сборы у юношей-десятиклассников могут быть круглосуточными на протяжении 10 дней.