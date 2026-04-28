Юникредит Банк продает помещение в центре Воронежа

Выставлено на продажу помещение площадью 940 кв. м в Воронеже по адресу: улица Комиссаржевской, 13. Цена лота составляет 130 млн руб. Соответствующая информация появилась на сайте «Авито». Помещение принадлежит московскому АО «Юникредит Банк». В разговоре с журналистом «Ъ-Черноземье» представитель агентства-продавца подтвердил, что лот реализует именно собственник. Получить оперативный комментарий от «Юникредит Банка» не удалось.