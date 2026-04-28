В МЧС сообщили, что из-за непогоды погибли три человека, включая ребенка

Три человека, включая ребенка, погибли из-за непогоды на территориях Сибирского, Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов, сообщили в пресс-службе МЧС.
В Москве, Московской и Самарской областях пострадали 33 человека, включая четырех детей. Всем оказана медицинская помощь, двое взрослых и ребенок погибли, сообщили в ведомстве.
27 апреля МЧС сообщало, что в Сибирском, Приволжском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах ветер повалил более 740 деревьев, более 80 автомобилей пострадали, без электроэнергии остались свыше 76 тыс. человек.
В Москве снегопад начался в ночь на 27 апреля, на опорной метеостанции на ВДНХ за сутки зафиксировали 19 мм осадков. В столице объявили оранжевый уровень опасности.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».