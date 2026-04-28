Ушел из жизни основатель фармфакультета ВолгГМУ профессор Симонян в Волгограде

В Волгограде скончался доктор фармацевтических наук и профессор Ашот Симонян. Ему было 82 года, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ВолгГМУ. Профессор Симонян был одним из тех, кто стоял у истоков фармацевтического факультета Волгоградского государственного медицинского университета.
На протяжении 18 лет он руководил кафедрой фармацевтической технологии и биотехнологии, сделав ее одной из ведущих в стране. Его коллеги вспоминают его как талантливого организатора и настоящего энтузиаста своего дела.
Ашот Симонян посвятил свою жизнь науке и преподаванию. За свою жизнь он вырастил целую плеяду высококлассных специалистов, которые сегодня успешно работают в аптеках, на производствах и в научных центрах. Многие из его учеников стали известными учеными и преподавателями.
В ВолгГМУ отмечают, что научные достижения и педагогический талант профессора Симоняна оставили глубокий след в истории университета. Он был не только руководителем, но и наставником для многих студентов и молодых ученых, всегда готовым поделиться знаниями и опытом.