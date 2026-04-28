В омском минздраве рассказали, почему омичей могут не взять в армию

Специалисты регионального министерства здравоохранения подвели итоги медицинского освидетельствования юношей призывного возраста, прошедшего в 2025 году. В ведомстве сообщили, как изменилась картина здоровья потенциальных защитников Родины по сравнению с прошлым периодом.
Всего в прошедшем году комиссию прошли 21 767 молодых омичей — это примерно на тысячу человек больше, чем годом ранее (в 2024-м было осмотрено около 20,8 тысячи граждан). В процессе работы было задействовано 312 врачей различных специальностей и 296 медсестер.
Согласно опубликованному докладу, вердикт «годен» или «годен с незначительными ограничениями» получили 16 511 человек. Это составляет 75,9% от общего числа осмотренных (для сравнения: в 2024 году таковых насчитывалось 15 576, или 75,1%). Показатель годности к службе незначительно, но вырос.
Полное освобождение от армейских обязанностей по состоянию здоровья получили в 2025 году 4 571 призывник — это ровно 21% от всех прошедших обследование. В прошлом сезоне таких граждан было 4 439 человек (21,4%), так что наблюдается небольшое снижение доли «освобожденных».
Медики также проанализировали, какие недуги чаще всего становятся препятствием для службы. Тройка лидеров заметно изменилась по сравнению с 2024-м:
Психические расстройства (как и ранее, остаются на первом месте) — 23,1% от всех выявленных патологий (в 2024-м было 23,9%).
Болезни костно-мышечной системы (позвоночник, суставы, соединительные ткани) резко подскочили в рейтинге, заняв вторую строчку с показателем 14,7%. Год назад они были лишь на третьем месте (12,3%).
Заболевания кровеносной системы (сердце и сосуды) опустились на третью позицию, составив 10,4% против 12,7% в прошлом призывном году.
